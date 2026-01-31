IDAAN realizará desinfección de tuberías en La Arena y Circunvalación

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que dará inicio al proceso de desinfección de la red de tuberías en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, específicamente en los sectores de La Arena y la vía Circunvalación, a partir del lunes 2 de febrero a las 8:00 a.m., hasta el miércoles 4 de febrero a las 6:00 p.m.

Durante el desarrollo de estos trabajos, el suministro de agua potable podría presentarse de forma irregular en otras zonas del distrito, por lo que la entidad recomienda a la población tomar las previsiones necesarias para el abastecimiento.

Una vez concluidas las labores, el proceso de normalización del servicio se realizará de manera progresiva, conforme a los protocolos técnicos establecidos.

Las siguientes recomendaciones aplican exclusivamente para los sectores de La Arena y Circunvalación durante el periodo de desinfección:

Se recomienda limpiar previamente los tanques de almacenamiento de agua, no abrir los grifos mientras dure el proceso de desinfección y, una vez finalizados los trabajos, abrir todos los grifos por un periodo de 30 minutos antes de utilizar el agua, con el fin de desinfectar las tuberías internas de las residencias. Asimismo, se exhorta a la población a mantenerse atenta a la información oficial emitida por el IDAAN y el Ministerio de Salud.

La entidad aclaró que, una vez restablecido el servicio, el agua deberá utilizarse únicamente para higiene y aseo personal, hasta que el Ministerio de Salud confirme que es apta para el consumo humano.

El IDAAN reiteró que continúa avanzando con su plan de distribución y saneamiento, cumpliendo el compromiso de restablecer el servicio de agua potable de forma responsable y bajo estrictos criterios técnicos y sanitarios.