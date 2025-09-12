IDAAN iniciará instalación de tuberías en la Vía Centenario el lunes

A partir del lunes, 15 de septiembre, se dará inicio a los trabajos de instalación de tuberías de conducción en la Vía Centenario, como parte del proyecto “Estudios, Diseño y Construcción de las Obras para la Conducción y Distribución de Agua Potable a la Comunidad de Kuna Nega”.

Las labores se realizarán en el carril derecho en dirección hacia la ciudad de Panamá, dentro de la servidumbre vial, informaron del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Con esta obra se busca garantizar el suministro de agua potable a la comunidad de Kuna Nega, beneficiando a cientos de familias, agregaron.

Los trabajos estarán a cargo de la empresa Tucán Infraestructura S.A. de C.V., en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y se estima que la ejecución tendrá una duración aproximada de cuatro semanas.

El IDAAN recomienda a los conductores tomar precauciones durante la ejecución de la obra, reducir la velocidad, respetar la señalización vial y considerar el uso de vías alternas para evitar retrasos.

Para consultas o reportes relacionados con el desarrollo del proyecto, la ciudadanía podrá comunicarse al teléfono 6820-8909 o al correo electrónico [email protected], correspondientes al Departamento de Gestión Social de la empresa contratista.