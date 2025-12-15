IDAAN inicia tareas de desinfección en Los Santos para garantizar agua potable

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que realizará los trabajos de desinfección de la planta potabilizadora Rufina Alfaro en la provincia de Los Santos, del miércoles 17 de diciembre a 8:00 a.m. hasta el viernes 19 de diciembre a las 6:00 p.m.

Se detalló que “durante esta jornada, se registrará la interrupción del suministro de agua en Los Olivos, El Bongo, La Villa de Los Santos, Llano Largo, El Ejido, Santa Ana, Guararé, Las Palmitas y Las Tablas”.

Cabe indicar que, al concluir la desinfección de la planta, el agua continuará siendo no apta para el consumo humano hasta tanto se concluya todo el proceso de limpieza de las tuberías que será anunciado posteriormente.