IDAAN denuncia vandalismo en pozo de Zapotal en Veraguas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) denunció que durante la madrugada de este sábado 12 de septiembre, el pozo de Zapotal, en Atalaya, provincia de Veraguas, fue vandalizado y sufrió el hurto de equipos, cajas eléctricas y cables, afectando el suministro en Villa Marina.

En un comuicado, la entidad señaló que personas, aún sin poder identificar, al provocar daños en el sitio dejaron la fuente “fuera de operaciones”.

El IDAAN lamentó y rechazó “enérgicamente estos actos que perjudican a la comunidad” e hizo un llamado a la ciudadanía a proteger las instalaciones de agua potable y reportar cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo la infraestructura y el suministro de agua.

De igual manera, informó que coordina las reparaciones del pozo para restablecer la operatividad lo antes posible.