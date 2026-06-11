IDAAN aprueba ampliación y nueva potabilizadora en Chitré

Con el objetivo de atender las necesidades de agua potable en la región de Azuero, la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) aprobó la solicitud de autorización del gasto para el proyecto de “Estudios, Diseño, Mejoras, Rehabilitación, Equipamiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento y Planta Potabilizadora Roberto Reyna del distrito de Chitré, provincia de Herrera”.

También se autorizó al director del IDAAN a formalizar y suscribir el contrato respectivo con la empresa Espina Obras Hidráulicas, S.A., previo cumplimiento de las formalidades legales, según informó la oficina de prensa de la Presidencia de la República.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované, sostuvo que la nueva planta potabilizadora, cuya inversión se estima en más de B/. 22.5 millones, dará solución a la población de Herrera y Los Santos.

Por su parte, el director del IDAAN, Antonio Tercero González, explicó que el proceso —financiado por el BID— se gestionaba desde el año 2023, y tras tres convocatorias, fue aprobado finalmente el 4 de junio de 2026.

Tercero también detalló que, para optimizar el servicio en Chitré, se ha inyectado al sistema un millón de galones de agua, se adquirieron válvulas para diferentes corregimientos del distrito y se mejoró la distribución gracias al reemplazo de tuberías.

Igualmente, mencionó que ya se han licitado siete plantas y que el equipo del IDAAN realiza visitas de evaluación a diversas instalaciones de potabilización como parte de un plan de mantenimiento preventivo.