Hurtan cables eléctricos en policentro de Colón y obligan a suspender la atención médica

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la suspensión temporal de los servicios de salud en el Policentro Dr. Juan Antonio Núñez, ubicado en calle 9 entre las avenidas Justo Arosemena y Amador Guerrero, en el corregimiento del Barrio Norte, en la Ciudad de Colón, tras registrarse el hurto de los cables que suministran energía eléctrica a la instalación.

“Ante este incidente, el equipo técnico de la institución ya se encuentra ejecutando las labores de reparación necesarias para restablecer el fluido eléctrico y reanudar la atención a la brevedad posible”, informó el Minsa.

Mientras se resuelve la situación, las personas que requieran atención médica general serán enviadas al Centro de Salud Patricia Duncan, ubicado en la Calle 4. Por su parte, las consultas médicas agendadas serán reprogramadas de manera oportuna y en el área afectada se habilitarán únicamente contingencias para los servicios de urgencias.