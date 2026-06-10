$!Hoy se definen fechas de elección del nuevo rector en la UNACHI

Hoy, el Tribunal Superior de Elecciones de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) se reunirá para fijar el calendario electoral, dando inicio formal al proceso que culminará con la escogencia de un nuevo rector, tras la renuncia de Etelvina de Bonagas, efectiva el pasado 8 de junio.

Según confirmó el rector encargado, Pedro González, la universidad tendrá un plazo máximo de tres meses para convocar a las elecciones.

“Nos vamos a encargar de colaborar con el Tribunal en dotarlo de los recursos necesarios para las elecciones de nuestra universidad sea transparente y democrática, en la cual se respete el llamado de la mayoría de los universitarios”, sostuvo González.

El diputado Jorge Bloise señaló que, además de garantizar la convocatoria a elecciones dentro del plazo establecido, las nuevas autoridades deben colaborar con las investigaciones que se desarrollan.