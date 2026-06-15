Hoy inició el pago de los programas de transferencias condicionadas en áreas de difícil acceso

A partir de hoy 15 y hasta el 19 de junio, un total de 22,105 panameños en condiciones de pobreza y pobreza extrema recibirán sus beneficios por una suma total de B/. 4,727,850.00. Este desembolso forma parte del segundo pago de 2026 de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) en áreas de difícil acceso y zonas comarcales, según informó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Para lograr este objetivo, un centenar de funcionarios, entre pagadores, supervisores y unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), se han desplegado en 144 puntos de pago, distribuidos en 78 rutas acuáticas, 32 aéreas y 34 terrestres.

Los desembolsos se realizarán en las provincias de Colón, Darién y Veraguas, así como en las comarcas Emberá-Wounaan, Guna Yala y Ngäbe-Buglé, regiones donde las condiciones geográficas representan importantes desafíos para el acceso a los servicios públicos.

La ministra Carles destacó que estos operativos permiten acercar el Estado a las comunidades más apartadas y garantizar que las familias beneficiarias continúen recibiendo el respaldo necesario para mejorar su calidad de vida.

El MIDES, en coordinación con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), desarrollará ferias de alimentos en comunidades como Llano Ñopo y Hato Ratón, con el propósito de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles. Esta iniciativa busca complementar las transferencias monetarias y contribuir a la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables de estas regiones de difícil acceso.

Este pago en efectivo se realiza tras culminar con éxito el segundo desembolso del año mediante la modalidad de Tarjeta Clave Social, desarrollado del 1 al 12 de junio, período en el que 163,686 beneficiarios recibieron B/. 49,300,830.00 a través de cajeros automáticos y comercios autorizados.

Durante este segundo ciclo de pago, el MIDES incorporó a 3,705 nuevos beneficiarios en ambas modalidades, ampliando la cobertura de los programas sociales en todo el país.

Con esto, la actual administración suma 11,423 panameños incorporados a los programas sociales en sus primeros 23 meses de gestión, fortaleciendo la protección y atención de las familias en situación de vulnerabilidad extrema.