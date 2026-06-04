Hospital Oncológico en la Ciudad de la Salud estará listo en 17 meses

El nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION), ubicado en la Ciudad de la Salud, sería entregado en noviembre de 2027, cuatro meses antes de la fecha programada, informó el doctor Alex González, presidente del Patronato de la institución.

González explicó que “ya se ha completado toda la etapa de colocación de los cimientos. De hecho, teníamos prevista una fecha de apertura para 2028, pero la compañía nos ha informado que la obra podría ser entregada durante el último trimestre del próximo año. Esto significa que el proyecto se adelantará cuatro meses, lo que representa una gran noticia para los pacientes”.

“Esperamos que para noviembre de 2027 podamos trasladar los servicios de quimioterapia y consulta externa al nuevo edificio, mientras que la actual sede continuará operando con los servicios de urgencias y atención quirúrgica. Ese edificio no se va a cerrar”, dijo González.

El nuevo edificio, que se empezó a construir en febrero de este año, tendrá nueve niveles destinados a la atención ambulatoria y a la administración de quimioterapia, además de 92 consultorios distribuidos en más de 15 especialidades clínicas. Su superficie total será de 19,670 metros cuadrados.

Este incluirá una sala de quimioterapia con 80 sillones y seis camas para tratamientos prolongados, un laboratorio clínico y molecular especializado en hematología, farmacia oncológica, banco de sangre, áreas administrativas, entre otros.