Hospital de Soná recibe equipo para detectar patógenos con una sola muestra

Con la incorporación de un moderno equipo de diagnóstico molecular que permite detectar múltiples virus, bacterias y genes de resistencia antimicrobiana a partir de una sola muestra, se busca fortalecer el servicio de Laboratorio Clínico en el Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Veraguas, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

“Se trata del sistema FilmArray, una tecnología basada en PCR en tiempo real capaz de identificar una amplia gama de patógenos con sus mecanismos de resistencia y entregar resultados en un tiempo estimado de 45 a 60 minutos”, detalló la institución.

El nuevo equipo amplía la capacidad diagnóstica mediante el análisis de muestras respiratorias, sangre, heces y líquido cefalorraquídeo, entre otras. Esto optimiza la atención en áreas críticas como urgencias, hospitalización y cuidados intensivos. Además, mejora el diagnóstico de infecciones respiratorias, gastrointestinales, del torrente sanguíneo y del sistema nervioso central, evitando múltiples procedimientos y optimizando el uso de los recursos disponibles.

Para acceder a estos estudios, los pacientes deben presentar una referencia médica por especialidad o una solicitud del médico tratante. Antes de la prueba, es importante informar sobre el uso previo de antibióticos.