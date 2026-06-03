Homicidas, acusados de violación y narcotráfico figuran entre los prófugos de La Joyita

Un total de 62 privados de libertad permanecen prófugos tras la evasión registrada el pasado 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita, de acuerdo con la lista divulgada por las autoridades en redes sociales.

Entre los delitos más graves atribuidos a los evadidos destacan los homicidios, los delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de violación, así como el tráfico de drogas y el tráfico internacional de drogas.

De la lista difundida por las autoridades, al menos 19 de los prófugos estaban vinculados a delitos de homicidio, mientras que tres enfrentaban procesos o condenas por violación. También figura un privado de libertad relacionado con tráfico internacional de drogas y más de una decena vinculados a delitos relacionados con drogas o narcotráfico.

La relación de evadidos también incluye personas procesadas o condenadas por robo agravado, robo con arma de fuego, posesión ilícita de armas, pandillerismo, violencia doméstica, violencia de género y hurto.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que contribuya a la localización de los prófugos a través de los canales habilitados para este fin, incluyendo la línea 104 o el puesto policial más cercano.

La Policía Nacional mantiene operativos de búsqueda para dar con el paradero de los evadidos y ponerlos nuevamente a disposición de las autoridades judiciales.