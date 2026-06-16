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Hombre que se hacía pasar por abogado fue arrestado por presuntas estafas migratorias

Hombre que se hacía pasar por abogado fue arrestado por presuntas estafas migratorias
ML | Hombre detenido por la Policía.
Redacción Web
16 de junio de 2026

Un venezolano, de 33 años, fue detenido tras ser señalado por su presunta vinculación con el delito de estafa agravada mediante supuestos trámites migratorios fraudulentos, informó la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto se hacía pasar por abogado y ofrecía gestionar procesos migratorios a distintas personas, solicitando pagos por adelantado. Posteriormente, cortaba toda comunicación con las víctimas sin cumplir con los servicios prometidos.

Las autoridades indicaron que el aprehendido mantiene al menos cuatro denuncias por delitos contra el patrimonio económico, con un monto que supera los 7,000 dólares.

El ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones del caso.

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venezolano
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