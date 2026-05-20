Hombre asesinado en la Ricardo J. Alfaro tenía prontuario delictivo

La víctima del ataque armado registrado la tarde de ayer, martes en la vía Ricardo J. Alfaro mantenía un prontuario delictivo y estaba bajo investigación por presuntos vínculos con estructuras de criminalidad organizada, además de operar como sicario al servicio de estos grupos delictivos, informó la Policía Nacional.

El hecho ocurrió cuando dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron un vehículo blindado y efectuaron múltiples detonaciones con arma de fuego, provocando la muerte del ciudadano en el lugar, según el informe de las autoridades.

Tras el crimen, la Policía Nacional desplegó fuertes operativos en distintos puntos de la capital con el objetivo de dar con la captura inmediata de los responsables.

La institución reiteró su compromiso en la lucha contra la delincuencia y aseguró que mantiene acciones y operaciones de campo para contener y disminuir los homicidios relacionados con disputas entre estructuras criminales, señaladas como responsables de la actual ola de violencia.

En las diligencias participantes unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) y la Dirección Nacional Antidrogas, que trabajan en la recolección de indicios y evidencias para ubicar y capturar a los autores del crimen.