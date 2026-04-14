Herreranos denuncian que la crisis del agua no acaba

Las denuncias por la falta de agua en la provincia de Herrera no cesan, a pocos días de que se cumpla un año de la crisis de contaminación en los ríos Estibaná y La Villa, principales fuentes de las plantas potabilizadoras de la región.

Comunidades como El Rosario y Boca Parita, en Herrera, así como el sector de la vía La Nestlé, en Los Santos, son alguna que continúan padeciendo la irregularidad en el servicio.

“Tengo entendido que las plantas abastecen, pero como la demanda es grande, estos sectores siempre han tenido esa problemática”, destacó el ingeniero Alexis de la Cruz, quien participó en las pruebas de calidad del agua durante la crisis inicial. De la Cruz añadió que el plan original consistía en finalizar los trabajos en Los Santos y continuar en Chitré.

Un año sin solución

Esta semana, diversos residentes de Herrera se pronunciaron en redes sociales para recordar que en junio se cumplirá un año desde que se decretó el Estado de Emergencia en la provincia. Denuncian que, hasta el sol de hoy, la situación no ha presentado mejoras.

Los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades, subrayando el impacto económico que sufren al llevar meses comprando agua embotellada para el consumo. Asimismo, intentamos contactar a las autoridades regionales y del Idaan; sin embargo, al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.