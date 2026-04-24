Helicópteros estadounidenses apoyarán entrenamientos combinados en la Escuela de Selva de Panamá

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que, como parte de la cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos, permanecerán en el país tres helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, desde el 24 de abril hasta el 16 de mayo de 2026.

Según el informe, se trata de dos HH-60 y un UH-60 Black Hawk.

Se detalló que estas aeronaves “brindarán apoyo durante el desarrollo de los entrenamientos en la Escuela de Selva, ubicada en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón”.

Los Entrenamientos Combinados de Operaciones Tácticas de Supervivencia en Selva se llevarán a cabo entre el 28 de abril y el 15 de mayo de 2026, con la participación de personal especializado del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, junto a los Infantes de Marina de los Estados Unidos.

Según el Senan, estas jornadas “no solo fortalecen las capacidades tácticas de los estamentos de seguridad del Estado, sino que mejoran la interoperabilidad y el alistamiento operacional para contrarrestar amenazas, proteger el Canal de Panamá y los intereses nacionales”.

Además, se aseguró que todas estas acciones “se llevarán a cabo con estricto respeto a la soberanía nacional”.