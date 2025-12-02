Nacionales

Hay 22 imputados por los auxilios económicos

El Ministerio Público no ha revelado los nombres de los 3 nuevos implicados

Hay 22 imputados por los auxilios económicos
Cortesía | Tres personas esposadas.
Hay 22 imputados por los auxilios económicos
Amilkar Rodriguez
02 de diciembre de 2025

La fiscal superior Anticorrupción, Azucena Aizpurúa, informó que el 27 de noviembre se imputaron cargos a tres nuevas personas beneficiadas del Programa de Auxilios Económicos del IFARHU, elevando a 22 el número de señalados en el caso.

De acuerdo a la fiscal, a una de las señaladas se le formularon cargos por peculado agravado doloso por extensión y corrupción en la modalidad de cohecho, mientras que a los otros dos se les imputó corrupción de servidores públicos, también en la modalidad de cohecho.

Aizpurúa señaló que: “Durante la audiencia, se les impusieron medidas cautelares consistentes en prohibición de residir en un lugar distinto al domicilio aportado en la audiencia y el reporte periódico ante las autoridades una vez al mes, por lo que deben cumplir”.

Por su parte, el Ministerio Público en un comunicado detalló que estos beneficiarios habrían realizado transferencias a una de las cuentas personales del exdirector del IFARHU entre 2019 y 2023 luego de recibir los auxilios educativos.

Asimismo, la entidad subrayó que los estudiantes recibieron montos que oscilan entre 19 mil y 100 mil balboas, y en al menos uno de los casos, no se justificó el uso del dinero en concepto de gastos educativos, lo que refuerza el señalamiento de peculado.

$!Hay 22 imputados por los auxilios económicos
Ministerio Público informó que la audiencia de dos personas que se encuentran fuera del país será el 20 de enero de 2026
Tags:
imputados
|
caso de peculado
|
becas del Ifarhu
|
subsidios económicos
|
Panamá
|