$!Guerra entre pandillas involucra a 39 grupos

Al menos 39 grupos criminales, de los más de 180 que operan en el país, han sido identificados por la Policía Nacional como los protagonistas de las guerras y balaceras que se dan de manera constante, según un reporte del director de la institución, Jaime Fernández. Estas agrupaciones se concentran principalmente en San Miguelito, Panamá Norte, Panamá Este y Colón.

Esta situación ha llevado a las autoridades a intensificar sus operativos. En ese sentido, Fernández detalló que “de enero a la fecha, se han desarrollado ocho operativos antipandillas a nivel nacional, y adelantó que se prevé la ejecución de al menos diez intervenciones adicionales antes de finalizar el año”. No obstante, indicó que esta cifra podría aumentar conforme avancen las investigaciones y se obtenga nueva evidencia a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Dirección de Inteligencia y la Dirección Antidrogas.

En cuanto a resultados, el director policial señaló que “más de 166 personas han sido aprehendidas por delitos relacionados con pandillerismo, mientras que 117 capturas corresponden a homicidios”. En términos generales, la autoridad reportó un total de 18,733 personas detenidas por diversos delitos en lo que va del año.

En tanto, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, explicó que los recientes hechos de violencia registrados en el país responden a conflictos internos entre estructuras criminales.