Guardaparques se capacitan en el uso de drones para fortalecer el monitoreo de áreas protegidas

Con la finalidad de reforzar el monitoreo, la vigilancia y la protección de los ecosistemas del país, guardaparques y jefes de parques participaron en una capacitación práctica sobre el uso de aeronaves no tripuladas pilotadas remotamente (RPA), conocidas como drones, informaron del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Jefes de los parques nacionales Chagres, Soberanía, Camino de Cruces, Polígono Emperador Balboa (Panamá Oeste) y el Área de Uso Múltiple Manglares de la Bahía de Chame recibieron una introducción teórica sobre el funcionamiento de los RPA, incluyendo sistemas de navegación, baterías, sensores y cámaras, así como recomendaciones de mantenimiento preventivo y correctivo.

También se enfatizó en los procedimientos de manipulación segura, revisión previa al vuelo y preparación del equipo para su operación en campo.

De acuerdo con MiAmbiente, en la fase práctica, los guardaparques realizaron ejercicios de despegue y aterrizaje manual y asistido, maniobras de control de estabilidad, respuesta ante pérdida temporal del equipo y vuelos controlados que incluyeron cabeceo, alabeo, guiñada y ascensos progresivos, priorizando en todo momento la seguridad del personal y del equipo.

El curso incluyó además una actualización sobre las normativas vigentes de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), relacionadas con el registro de equipos, permisos de operación, límites de altura, zonas restringidas y medidas de seguridad para garantizar un uso responsable del espacio aéreo.

El uso de tecnología RPA se consolida como una herramienta estratégica para la gestión de las áreas protegidas del país, permitiendo mejorar la vigilancia, optimizar la toma de decisiones y fortalecer la conservación de los recursos naturales.