Gremios alertan que medida contra periodista Sabrina Bacal amenaza la libertad de expresión

El Fórum de Periodistas y el Consejo Nacional de Periodismo advirtieron que la libertad de prensa en Panamá enfrenta una amenaza tras una resolución de la Fiscalía Metropolitana contra la periodista Sabrina Bacal.

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones señalaron que la medida representa un riesgo para el ejercicio del periodismo y para el flujo de información en el país.

“El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo advierten que la libertad de prensa en Panamá enfrenta hoy una amenaza inédita bajo el disfraz de una medida de protección. La reciente resolución de la Fiscalía Metropolitana contra la periodista Sabrina Bacal, dictada el 6 de noviembre de 2025, no solo desvirtúa el espíritu de las leyes de protección, sino que pretende establecer un mecanismo de censura previa que nuestra Constitución prohíbe de forma absoluta, explican.

Las organizaciones también cuestionaron el uso de herramientas legales diseñadas para proteger a víctimas de violencia física en conflictos derivados de publicaciones periodísticas.

“Resulta alarmante que se utilicen recursos legales diseñados para proteger a víctimas vulnerables de violencia física como una herramienta de silenciamiento en conflictos derivados de publicaciones periodísticas. Al prohibir la difusión de contenidos en medios tecnológicos y electrónicos, el sistema de justicia ignora que el rigor no reside en el soporte, sino en el compromiso ético de quien firma la nota y da la cara”.

El pronunciamiento advierte que “esta decisión intenta trazar una frontera peligrosa: la de una justicia que se convierte en árbitro de lo que puede o no publicarse en el ecosistema digital, intentando anular la credibilidad de voces críticas. Al perseguir el mensaje se configura un hostigamiento judicial que busca blindar a figuras de poder frente al escrutinio”.

Asimismo, recordaron que el Estado panameño asumió compromisos internacionales en materia de libertad de prensa.

“Es necesario recordar que el 31 de enero de 2025, la Corte Suprema de Justicia suscribió las Declaraciones de Chapultepec y Salta II, comprometiéndose formalmente con la protección de la libertad de expresión y de prensa. Actuar en sentido contrario no solo es una contradicción institucional, sino una regresión en los compromisos internacionales adquiridos por el Estado”.

Finalmente, las organizaciones advirtieron que “una prensa silenciada por medidas judiciales es el primer paso hacia una sociedad sin libertades. En democracia, el derecho a informar y el derecho de la sociedad a estar informada son pilares inquebrantables”.