Gobierno reporta más de 9,300 casas inspeccionadas e inicia construcción de 31 viviendas tras el sismo

El Gobierno ha evaluado 9,391 viviendas afectadas por el sismo del 9 de octubre y ha iniciado la construcción de las primeras 31 residencias, informó el ministro José Ramón Icaza. El funcionario hizo un llamado a las familias que aún no han recibido inspección para reportarlo a través de la línea 520-4426 o en el portal Panamá Conecta.

Según el comunicado, Icaza explicó que las evaluaciones continúan porque es indispensable determinar con criterios técnicos cuáles casas se pueden reparar y cuáles requieren reconstrucción. “No estamos esperando a que termine la evaluación de todas las viviendas para comenzar a construir. Ambos trabajos avanzan en paralelo, de acuerdo con las condiciones de seguridad y las necesidades identificadas”, afirmó. De las 31 viviendas en ejecución, nueve se encuentran en Veraguas (Soná y Río de Jesús), dos en Los Santos (Las Tablas), seis en Coclé (Penonomé y Natá), siete en Herrera (Pesé y Chitré) y siete en Chiriquí (San Félix).

Durante el informe diario, detalló que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene la coordinación del traslado de suministros por aire y tierra, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha realizado 8,658 visitas con asistencia social y apoyo psicológico. Asimismo, se mantienen operativos 126 albergues abastecidos con alimentos, agua y medicamentos, respaldados por giras médicas de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa), además de actividades recreativas y labores de seguridad a cargo del Senafront, Senan y la Policía Nacional. Por su parte, el director del Sinaproc, Omar Smith, reafirmó que se mantiene la alerta amarilla en la zona de recuperación, descartó retrasos en la entrega de ayuda y advirtió sobre desprendimientos en el paso de La Miel y en el camino hacia Flores.

Icaza resaltó que es fundamental registrar la vivienda si no ha sido evaluada para que los equipos técnicos le den seguimiento. “Estos son avances concretos, pero sabemos que la tarea está lejos de concluir. Hay familias que todavía esperan una evaluación y otras que necesitan una solución para recuperar su vivienda”, añadió. Igualmente, agradeció el trabajo interinstitucional y señaló que reciben asesoría de especialistas internacionales para evaluar la respuesta nacional y fortalecer la preparación ante futuras emergencias.

Finalmente, anunció la recuperación progresiva del turismo en las áreas impactadas. “Múltiples negocios, hoteles de alojamiento, restaurantes y sitios de entretenimiento han restablecido sus operaciones; conversé con un grupo relacionado con el turismo en Tonosí y me comentaban que ya han logrado recuperar gran parte de las actividades turísticas en esa región”, resaltó, al indicar que los comercios contarán con apoyo gubernamental para preservar los empleos.