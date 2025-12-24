Nacionales

Gobierno publica lista de 484 candidatos para rebaja de pena

Redacción Web
24 de diciembre de 2025

El Ministerio de Gobierno (Mingob) publicó la lista de 484 personas privadas de libertad candidatas a recibir rebaja de pena en los próximos días, conforme a lo que establece la Constitución Política de la República de Panamá.

Esta publicación de candidatos a rebaja de pena obedece a lo dispuesto en la Ley 31 de 28 de mayo 1998, de protección a las víctimas del delito y se da a conocer el listado por tres días consecutivos, a partir de hoy en un diario de circulación nacional.

Las víctimas podrán presentar por escrito las oposiciones ante la Dirección General del Sistema Penitenciario al correo electrónico: [email protected]

Según el artículo 184 de la Constitución, es facultad del Presidente de la República decretar indultos, rebajas de penas y conceder la libertad condicional, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 112 del Código Penal y 99 del decreto Ejecutivo 393 de julio de 2005, que reglamenta el Sistema Penitenciario.

