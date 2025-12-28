Gobierno Nacional ordena restauración del monumento chino en el Mirador del Puente de Las Américas

El Gobierno Nacional expresó su rechazo a la destrucción del elemento cultural ancestral chino en el Mirador del Puente de Las Américas, que representa a una comunidad con 171 años de presencia en Panamá.

Asimismo, manifestó su desacuerdo con el procedimiento utilizado, “el cual se realizó sin diálogo, aviso previo ni comunicación con los sectores involucrados. De hecho, no hubo coordinación alguna con el Gobierno en este sentido”.

En ese marco, el Ejecutivo reiteró su compromiso con la preservación de los derechos culturales, “que son reconocidos como derechos humanos, y ordenó la inmediata restauración del monumento en su ubicación original, coordinando las acciones con la Comunidad China de Panamá y el Ministerio de Cultura”.

De igual manera, se anunció que se adelantarán las gestiones necesarias para la reconstrucción del monumento, como muestra de respeto a la comunidad a la que representa.

Finalmente, el Gobierno instó a la Alcaldía de Arraiján a escuchar a todas las comunidades y a preservar el patrimonio cultural y los derechos culturales, en lugar de destruirlos, resaltando que estos elementos representan la diversidad que engrandece a la patria.