Gobierno espera auditoría de Contraloría para retomar construcción del Centro Regional Universitario de Colón

El Ministerio de Gobierno informó que está en espera los resultados de una auditoría de la Contraloría General de la República para definir cómo retomará la construcción del Centro Regional Universitario de Colón (CRU-Colón), una obra que debía estar terminada desde julio de 2019 y que permanece abandonada.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, se reunió este miércoles 11 de noviembre con una delegación de la Universidad de Panamá (UP), encabezada por el rector José Emilio Moreno Ramos, para abordar el deterioro de las instalaciones y buscar una salida al proyecto.

Orillac adelantó que coordinará con el contralor Anel Flores los pasos a seguir una vez se conozcan los resultados de la auditoría que realiza esa entidad.

”Vamos a esperar los resultados de la Contraloría para tomar una decisión que nos permita retomar esta obra lo antes posible en beneficio de la provincia”, manifestó el ministro.

El proyecto contemplaba una renovación total de las instalaciones, cuya entrega estaba prevista para julio de 2019. Sin embargo, los trabajos quedaron inconclusos y las estructuras presentan actualmente un considerable deterioro.

La situación afecta a más de 8 mil estudiantes que atiende el centro regional, algunos de los cuales han tenido que recurrir a la modalidad virtual, pese a que determinadas carreras requieren formación presencial.