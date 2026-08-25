Gobierno declara estado de emergencia por Fenómeno de El Niño

El Consejo de Gabinete aprobó este 25 de agosto una declaración de estado de emergencia ante los efectos del Fenómeno de El Niño y las condiciones de sequía que podrían afectar a distintas zonas del país.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó en conferencia de prensa que la medida permitirá al Gobierno actuar con mayor rapidez en áreas consideradas vulnerables y ejecutar intervenciones para reducir el impacto del fenómeno.

“Tenemos que prepararnos entendiendo que el Fenómeno de El Niño viene manifestándose de una forma muy violenta”, afirmó.

La ministra señaló que desde el primer estado de emergencia decretado en 2024 se han realizado intervenciones en puntos críticos. Como ejemplo, mencionó Tonosí, donde trabajos ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas ayudaron a contener afectaciones que se registraban recurrentemente.

Montalvo también destacó la necesidad de anticipar medidas en el Arco Seco, una de las zonas más afectadas por la sequía, particularmente mediante la habilitación de abrevaderos para el sector productivo.

“La emergencia no espera, nosotros necesitamos tener la capacidad de actuar con la premura necesaria para poder dar pronta respuesta a esas poblaciones que en un momento van a verse afectados”, sostuvo en la conferencia.