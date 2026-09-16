$!Gobierno cubrirá déficit de la UNACHI y garantizará pago de planilla hasta fin de 2026

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) anunció que el Gobierno Nacional facilitará los recursos económicos necesarios para saldar el déficit actual y garantizar el pago de la planilla docente y administrativa durante el resto de 2026.

La medida se acordó luego de que la rectoría y su equipo de trabajo expusieran ante la viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz, y el subcontralor, Omar Castillo, una serie de propuestas urgentes orientadas a solventar la crisis financiera e institucional que atraviesa la casa de estudios superiores.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que gestionará el traslado de partida interinstitucional requerido para honrar los compromisos salariales correspondientes a las dos quincenas pendientes. Por la cuantía involucrada, el trámite deberá contar con la aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, gestión que se tramitará con celeridad a fin de regularizar los desembolsos a los trabajadores.

Por su parte, las autoridades universitarias agradecieron el respaldo de la comunidad educativa e hicieron un llamado a desestimar la desinformación para restaurar la confianza institucional, con el objetivo de encaminar a la UNACHI hacia la estabilidad y la excelencia académica tras meses de estrechez presupuestaria.