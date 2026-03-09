Gobierno coordina plan de acción para atender problemas de suministro de agua en el país

El Gobierno Nacional inició coordinaciones para atender las afectaciones en el suministro de agua potable en distintas regiones del país, luego de que el presidente José Raúl Mulino instruyera a las autoridades a buscar soluciones inmediatas a esta problemática.

En seguimiento a estas directrices, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, convocó una reunión de coordinación en la sede del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) con el objetivo de desarrollar una estrategia y un plan de acción inmediato.

En el encuentro participaron además el secretario de Metas, José Ramón Icaza; el director encargado del Idaan, Luis Santanach, junto a miembros de la junta directiva de la institución; y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, Antonio Tercero.

Durante la sesión, Santanach presentó un panorama de la situación del suministro de agua potable en varias regiones del país, entre ellas las provincias de Herrera y Los Santos, donde se han reportado afectaciones en el servicio.

Como parte de los acuerdos, se instruyó al Idaan a presentar ante el Ministerio de la Presidencia, este jueves 12 de marzo, un informe detallado sobre el estado de la institución y las zonas con necesidades más urgentes de abastecimiento, con el objetivo de definir medidas que permitan atender la situación de forma rápida.

“El tema del agua es de suma importancia para el presidente José Raúl Mulino, y esta reunión obedece a su instrucción para darle solución al problema del agua a nivel nacional”, expresó Orillac.