Gobierno asegura que fortalece la estrategia contra la inseguridad

El presidente José Raúl Mulino afirmó que el Gobierno realiza esfuerzos para fortalecer la seguridad nacional y contener la actividad delictiva, especialmente la vinculada a pandillas y el tráfico de drogas, aunque aclaró que no corresponde al Estado negociar con estos grupos.

“Estamos haciendo lo que se puede hacer para controlar el entorno nacional y brindar mayor seguridad”, señaló el mandatario, al destacar acciones basadas en inteligencia, dotación de recursos y fortalecimiento de los estamentos de seguridad.

Mulino subrayó que el Ejecutivo no puede negociar con organizaciones criminales. “El ministro de Seguridad no se va a sentar con el jefe de una pandilla a negociar, eso no es posible”, expresó.

El presidente añadió que también se están reforzando las acciones dentro del sistema penitenciario, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, ante la presencia de estructuras criminales que operan desde los centros carcelarios.

“Estamos también haciendo un esfuerzo con las autoridades del Sistema Penitenciario en conjunto con el Ministerio de Seguridad para reforzar la acción dentro de las cárceles, donde también existe estructuras para organizar lo que pasa fuera del recinto”, expresó.

Finalmente, reiteró que las medidas buscan proteger a la mayoría de los ciudadanos. “Vamos a proceder como se debe hacer para defender a la inmensa mayoría de ciudadanos panameños que no son maleantes ni narcotraficantes y que pueden ser víctimas del actuar irresponsable de las pandillas”, afirmó.