Gobierno aclara que CONAGUA no ha aprobado uso del Lago Bayano para el Canal

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aclaró que el Consejo Nacional del Agua (CONAGUA) no ha evaluado ni recomendado ningún proyecto que contemple el uso del Lago Bayano como fuente hídrica para el Canal de Panamá.

A través de un comunicado indicó que, “la información divulgada en medios y foros públicos proviene de una iniciativa presentada a título personal por un exfuncionario de dicho Consejo, la cual no representa el análisis técnico, la postura oficial ni el consenso de sus miembros actuales”.

“Como ente asesor en materia de recursos hídricos, CONAGUA basa sus recomendaciones en estudios técnicos rigurosos, amplias consultas interinstitucionales y en el cumplimiento de los principios de sostenibilidad y uso equitativo del agua”, agregó.

Orillac resaltó que “en atención a lo expresado, cualquier posición oficial sobre alternativas de abastecimiento hídrico será comunicada oportunamente, una vez finalizado el debido proceso de evaluación, en coordinación con las entidades competentes del Estado”.