Fundación Libertad Ciudadana lanza “La Ruta de la Plata” para transparentar financiamiento electoral

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, lanzó este martes 5 de mayo “La Ruta de la Plata”, un visualizador que traduce a datos abiertos los reportes de ingresos y gastos del financiamiento privado

Se trata del financiamiento privado presentado por 153 candidaturas electas (1 presidente, 71 diputados y 81 alcaldes), así como de 8 candidatos presidenciales, correspondientes a las elecciones generales de mayo de 2024, información pública hasta ahora solo disponible mayoritariamente en formatos pdfs cerrados en el sitio web del Tribunal Electoral.

La herramienta disponible en https://libertadciudadana.org/proyecto/dinerolimpio/la-ruta-de-la-plata/ reúne más de 18 mil registros de datos públicos en un solo lugar y los presenta en datos abiertos, de forma ordenada, para que cualquiera pueda ver, entender y seguir el rastro del dinero de fuentes privadas —tanto de donaciones privadas como de aportes propios— a lo largo de ese proceso electoral.

“Hay campañas con mayores ingresos que otras, pero eso no implica necesariamente que hayan gastado más. A la vez, se observan brechas entre la intención de las normas y lo que reportan los candidatos”, explicó Carlos Gasnell, miembro de la Asamblea General de la Fundación y asesor legal del proyecto de la Fundación “Dinero Limpio en Elecciones”.

Según el reporte, se identificaron donaciones reportadas como gastos —incluyendo aportes en especie como sillas de ruedas— con al menos 75 registros de este tipo. También aparecen donaciones por montos de 20,000 dólares sin nombre, registradas únicamente como “depósito cliente”.

Esta posibilidad de ver la información desagregada y no solo como un todo, representa para Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación, uno de los principales aportes de la herramienta: permite visualizar cómo se reportó cada donación privada, quiénes son los grandes donantes detrás de cada campaña, la cantidad en aporte de fondos propios que declaró cada candidato, la diferencia en ingresos entre candidatos hombres y candidatas mujeres, cómo gastaron el dinero recibido y si hay diferencias entre lo que recibieron y lo que utilizaron, por eso el nombre ‘La Ruta de la Plata’ , puntualizó la directora.

Se detalló que la Fundación trabajó junto a Andrés Snitcofsky, especialista en visualización de datos, con amplia experiencia en este tipo de desarrollos en América Latina, quien creó la arquitectura del visualizador para relacionar ingresos, gastos, donantes y proveedores a través de gráficos y tablas interactivas.

Ana Carolina Rodríguez, coordinadora de proyectos en la Fundación, hizo hincapié en que el acceso oportuno, comprensible y sistematizado a la información sobre financiamiento político constituye uno de los pilares de la transparencia electoral, y que organizar los datos en formatos accesibles permite mostrar el potencial que tiene esta información para fortalecer capacidades institucionales y mejorar los mecanismos de revisión y supervisión hacia futuros procesos electorales.

La Ruta de la Plata es una iniciativa que forma parte del proyecto “Dinero Limpio en Elecciones”, de Transparencia Internacional, que promueve mayor integridad y equidad en el financiamiento político, a través de mejores mecanismos de transparencia.