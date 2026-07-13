Funcionarios y médicos del Hospital Santo Tomás exigen de mejoras salariales; anuncian paro escalonado

Un paro escalonado de labores se mantiene este lunes en el Hospital Santo Tomás, protagonizado tanto por funcionarios administrativos como por el cuerpo médico, quienes exigen el cumplimiento de mejoras salariales pendientes desde el año 2024.

Lizandro Quintero, secretario general de la Asociación de Funcionarios del Hospital Santo Tomás, explicó en declaraciones a Eco TV que la agrupación busca un ajuste de $120. “Nosotros tenemos una escala salarial que negociamos cada cinco años. Estábamos pidiendo $120 de incremento”, manifestó el dirigente.

Quintero detalló que, tras presentar sus demandas en 2024, esperaban en marzo de 2025 ser incluidos en los presupuestos estatales de 2026 o 2027. Sin embargo, denunció que el Patronato del hospital pretende postergar la aplicación de la nueva escala salarial hasta el año 2028, una propuesta que, según sus palabras, “no tiene ni pie ni cabeza”.

A pesar de la medida de fuerza, el dirigente gremial aseguró que no se ha descuidado por completo a los pacientes. Aunque reconoció que durante un paro la atención siempre sufre afectaciones, aclaró que las áreas críticas del hospital siguen operando y que el personal de aseo se mantiene realizando sus labores. No obstante, advirtió que, debido a la naturaleza escalonada de la protesta, algunas áreas inevitablemente se verán afectadas por la falta de limpieza regular.

A la protesta de los funcionarios administrativos, que se inició el viernes, se sumaron este lunes los médicos del nosocomio, quienes denuncian el retraso en el pago de prestaciones laborales y advirtieron que, si no reciben una respuesta del Ministerio de Salud, suspenderán los turnos extraordinarios a partir del 16 de julio.