Fuertes lluvias provocan inundaciones en Panamá y un vehículo es arrastrado por la corriente en Darién

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este jueves, 23 de julio, provocaron inundaciones, crecidas de ríos y afectaciones en distintos puntos del país, tanto en la ciudad de Panamá como en otras provincias.

Entre los reportes se encuentran viviendas anegadas en Villa Lucre, calles inundadas en los sectores de Curundú y Pueblo Nuevo, además de la afectación registrada en la provincia de Darién, donde un vehículo tipo pick-up fue arrastrado por la creciente del río Platanilla.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene vigilancia debido a las condiciones inestables que generan lluvias y tormentas sobre el territorio nacional.

La entidad había emitido un aviso de prevención por lluvias y tormentas debido a la influencia de sistemas atmosféricos que podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos en áreas vulnerables.