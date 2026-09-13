Fuertes lluvias causan inundaciones y estragos en Colón y Panamá Oeste

Las intensas lluvias registradas la tarde de este domingo, 13 de septiembre, provocaron inundaciones, caída de árboles, desprendimientos de techos y afectaciones en el suministro de agua potable en distintos puntos del país.

En la provincia de Colón, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos atendieron residencias anegadas y dañadas en los sectores de Arco Iris y Margarita.Jesús Murillo, directivo del Sinaproc en Colón, detalló que se reportaron cuatro árboles caídos sobre la vía pública y dos casas con voladuras de techo en Margarita, además del colapso de otro árbol en esa misma comunidad.

Por su parte, en el casco urbano de la ciudad, un árbol cayó en el área del parque Sucre y obstruyó un paño de circulación. Asimismo, se reportó la segunda entrada a La Resurrección anegada por el desbordamiento de una cuneta, vías inundadas frente a Plaza La Terraza en Sabanitas, a la altura del IPTC, y anegaciones en el sector de Villa del Caribe, corregimiento de Cristóbal Este, donde varios automóviles quedaron atrapados por la acumulación de agua. En tanto, en María Chiquita un vehículo impactó contra un poste del tendido eléctrico, mientras que en la Costa Arriba y la Costa Abajo los ríos registraron un incremento en sus caudales, aunque se mantienen dentro de sus cauces.

En la provincia de Panamá Oeste se registraron intensas precipitaciones y el colapso de árboles en el sector de El Edén, en Arraiján. Por su parte, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, ubicada en El Trapichito de La Chorrera, paralizó operaciones de forma temporal debido a los altos niveles de turbiedad en el río Caimito generados por el temporal.