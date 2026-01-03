Francisco Castro fue designado como nuevo subdirector de la Policía Nacional

Como nuevo Subdirector General Encargado de la Policía Nacional (PN), fue designado el Comisionado Francisco Antonio Castro Rodríguez, comunicó la entidad en una nota de prensa.

De acuerdo a la PN Castro posee una licenciatura en Administración Pública Policial, Postgrado en Docencia Superior, Maestría en Educación, Diplomado Estratégico en la Gestión y Defensa Nacional, así como un curso estratégico de Seguridad Multidimensional Nacional y un Diplomado de Plana Mayor, Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, entre otros.

La entidad de seguridad detalló que, dentro de la institución policial el comisionado se ha desempeñado en destacadas responsabilidades como lo han sido Inspector General, Director Nacional de Docencia, Jefe de la Escuela de Oficiales de Policía Dr. Justo Arosemena y Jefe del Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras.