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Fiscalías Especializadas en delitos relacionados con drogas desarrolla en Chiriquí el operativo Delivery

Fiscalías Especializadas en delitos relacionados con drogas desarrolla en Chiriquí el operativo Delivery
Redacción Web
10 de septiembre de 2026

La Procuraduría General de la Nación, mediante sus Fiscalías Especializadas en delitos relacionados con drogas en conjunto a la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional , desarrollan en Chiriquí, hoy jueves 10 de septiembre, el operativo “Delivery”, logrando hasta este momento la aprehensión de ocho personas, la recuperación de 10 vehículos, una cuatrimoto y B/ 2,213.00 vinculados a la ejecución varios de los delitos investigados y otros indicios.

Estas diligencias se desarrollan en 12 puntos en el distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí y están relacionados con investigaciones generadas desde el año 2025, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y comercialización de sustancías ilícitas.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.

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