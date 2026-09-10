Fiscalías Especializadas en delitos relacionados con drogas desarrolla en Chiriquí el operativo Delivery

La Procuraduría General de la Nación, mediante sus Fiscalías Especializadas en delitos relacionados con drogas en conjunto a la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional , desarrollan en Chiriquí, hoy jueves 10 de septiembre, el operativo “Delivery”, logrando hasta este momento la aprehensión de ocho personas, la recuperación de 10 vehículos, una cuatrimoto y B/ 2,213.00 vinculados a la ejecución varios de los delitos investigados y otros indicios.

Estas diligencias se desarrollan en 12 puntos en el distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí y están relacionados con investigaciones generadas desde el año 2025, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y comercialización de sustancías ilícitas.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.