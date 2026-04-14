Fiscalía realiza diligencia en la CSS por presuntas irregularidades en la adjudicación de pensiones o jubilaciones

Como parte de las investigaciones por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, personal de las Fiscalías Especializadas Anticorrupción, junto con peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desarrollaron una diligencia de inspección ocular en la Caja de Seguro Social (CSS).

Esta acción está relacionada con las denuncias presentadas por el director general de esta institución, Dino Mon, sobre irregularidades en el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) y en el mainframe.

Los fiscales iniciaron las diligencias en la Dirección Nacional de Ingresos de la CSS, donde fueron atendidos por un oficial de Seguridad Informática, funcionarios de Asesoría Legal y un analista del SIPE, quienes explicaron el funcionamiento de este sistema y desde qué fecha ocurrieron los hechos.

“Se trata de investigaciones relacionadas con 65 denuncias por la posible alteración del sistema para la adjudicación de pensiones o jubilaciones a quienes no tenían la cantidad de cuotas pagadas”, informó el Ministerio Público en un comunicado.

Con estas diligencias, la Fiscalía busca determinar dónde está la vulneración al sistema y quiénes son los posibles responsables.

“Estas diligencias investigativas se desarrollan durante toda la semana con el propósito de recabar indicios relacionados con los hechos denunciados”, explicó la Procuraduría.