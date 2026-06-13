Fiscalía investiga B/. 41 millones sin justificar en caso de Descentralización

La Fiscal Superior Anticorrupción, Digna Castillo Quintero, informó que el Ministerio Público mantiene abiertas investigaciones relacionadas con el manejo de los Fondos de Descentralización del Programa Desarrollo de Interés Social (PDIS).

Durante su participación en el programa “En Contexto”, la fiscal detalló que hasta la fecha se han presentado 334 denuncias vinculados al uso de estos recursos públicos.

De acuerdo con la información suministrada, 49 auditorías determinaron la existencia de lesión patrimonial, lo que representa una afectación económica al Estado por 41 millones 463 mil dólares. En contraste, 24 auditorías concluyeron sin lesión patrimonial, debido a que los gastos observados fueron debidamente justificados por las autoridades locales correspondientes.

Castillo Quintero señaló que las investigaciones han revelado casos en los que presuntamente los fondos públicos fueron utilizados en beneficio personal o de personas vinculadas a las autoridades investigadas.

“Hay investigaciones donde el representante se quedó con unos 500 mil dólares. También se detectó que fondos fueron entregados a empresas de sus familiares, a sus familiares directamente ya personas muy cercanas a ellos, sin que existiera una justificación para esos desembolsos”, manifestó.

La fiscal agregó que los investigadores también han identificado movimientos financieros que consideran incompatibles con el propósito de los fondos otorgados.

“Tenemos personas que han recibido más de 100 mil dólares en cheques en un período de aproximadamente dos años. Eso constituye una malversación obvia de los recursos públicos”, afirmó.

La Fiscal Superior Anticorrupción indicó que los procesos continúan en distintas etapas y tienen como objetivo determinar posibles responsabilidades penales, establecer el destino de los recursos observados y recuperar los fondos que presuntamente fueron utilizados de manera irregular.