Fiscalía de Drogas condena a 8 personas aprehendidas en la operación “Oasis”

A 108 meses de prisión fueron condenadas siete personas y un acusado a 132 meses de prisión, por el delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas; luego que la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Panamá lograra demostrar sus vinculaciones a un grupo criminal debidamente estructurado dedicado al trasiego de sustancias ilícitas en la República de Panamá, por la cual se desarrolló la operación “Oasis”.

El juicio oral por este caso inició el 4 de agosto del 2025, donde la Fiscalía de Drogas presentó 26 pruebas testimoniales, 31 pruebas documentales y una evidencia material consistente en el disco que contiene las escuchas telefónicas. Posteriormente el 11 de diciembre del 2025, el Tribunal de Juicio Oral declaró culpables a 8 acusados por los delitos antes mencionados y a tres personas no culpables por el delito de conspiración y corrupción de funcionarios públicos.

El Tribunal de Juicio también impuso a los 8 sentenciados la pena accesoria de 72 meses de inhabilitación de funciones públicas, una vez cumplida la pena principal por el delito de conspiración para cometer delitos relacionado con drogas.

La operación “Oasis” se realizó el 2 de junio del 2021, donde se aprehendieron a más de 32 personas; de acuerdo al modus operandi se dedicaban al trasiego de sustancias ilícitas, los cuales realizaban está actividad en distintas modalidades como la utilización de vehículos con doble fondo, lanchas rápidas, así como también utilizaban buses de ruta Panamá – Darién, entre otras. Este grupo coordinaba estos actos ilícitos, a través de comunicaciones telefónicas. A este grupo se le decomisó un total de aproximadamente 2 toneladas de drogas, los cuales se desarrollaron en un total de 17 eventos.

Cabe destacar que, previo al inicio del juicio oral, se validaron 15 acuerdos de pena.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas, transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, como lo establece la Constitución y la Ley.