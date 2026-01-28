Fiscalía busca a alias “Topio” por tentativa de homicidio

La Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala emitió una orden de aprehensión contra Jonathan Jair Jhonson Peugh, alias “Topio” (cédula n.º 3-741-2189), por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio, solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con la ubicación del ciudadano. Según investigaciones preliminares, Peugh fue uno de los autores del delito cometido con arma de fuego el pasado 28 de mayo de 2025, en la barriada Peregrino, corregimiento de Cativá, donde resultaron atacadas dos personas.

Se solicita a la ciudadanía que, de tener conocimiento sobre el paradero de Jhonson Peugh, se comunique a los teléfonos 475-4807 o 475-4808 de la Sección de Homicidio y Femicidio de Colón y Guna Yala. Se garantiza reserva total de la información proporcionada.