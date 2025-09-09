Fiscalía Anticorrupción aprehende a funcionaria de la CSS por alteración en el sistema SIPE

Una funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS), fue aprehendida este martes, 9 de septiembre, por su presunta vinculación en los delitos de falsificación de documentos y blanqueo de capitales, relacionados a la alteración en la base de datos informática del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), confirmaron del Ministerio Público (MP).

La diligencia se desarrolló en una residencia ubicada en Los Caobos, Don Bosco, donde la Fiscalía junto a las unidades policiales ubicaron indicios e hicieron efectiva la aprehensión de esta funcionaria.

De acuerdo con el MP, “la Fiscalía Anticorrupción desarrolló esta diligencia tras investigación iniciada por querella presentada en abril de 2022, por la CSS que indicaba que un grupo delictivo estaba sacando provecho económico de alteración en la base de datos informática del SIPE”.

A esta funcionaria se le vincula a estos hechos, debido a que, en su cuenta bancaria se identificó que recibió transferencias de dinero por ACH procedentes de persona jurídica (Sociedad Anónima), tras la alteración de datos informáticos del SIPE, explicaron del MP.

La indiciada, presuntamente pertenece a una organización criminal dedicada a captar representantes legales de empresas y cobrarles contraprestaciones por alterar sus datos informáticos y así beneficiarlos con la disminución o eliminación de la cuota obrero patronal dentro del Sistema SIPE.

Un informe de auditoría especial del 11 de octubre de 2021, de la Dirección Nacional de Auditoria de la Caja de Seguro Social determinó que, dentro del SIPE, fueron realizados cambios de datos informáticos de planilla y salarios de varios empleadores.