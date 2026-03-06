Feria comunitaria promoverá salud, emprendimiento y oportunidades para las mujeres en Don Bosco

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Junta Comunal de Don Bosco, con el respaldo del Ministerio de la Mujer de Panamá, realizará la feria comunitaria “Vida, Salud y Acción para todas las Mujeres”.

La actividad se desarrollará el sábado 7 de marzo, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Parque La Riviera. Durante la jornada participarán instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sociales que ofrecerán diversos servicios dirigidos a las asistentes.

Entre las atenciones previstas se incluyen servicios de salud básica, orientación sobre bienestar integral e información de interés para las mujeres, con el objetivo de facilitar el acceso a recursos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Asimismo, la feria contará con oportunidades de empleo, asesoría para emprendedoras y acceso a programas de capacitación y apoyo económico, iniciativas que buscan fortalecer el desarrollo personal y profesional de las participantes.

El evento también incorporará actividades culturales y espacios informativos, diseñados para fomentar la participación comunitaria y promover la autonomía y el empoderamiento de las mujeres.