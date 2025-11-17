FENAECCD solicita revisión de criterios en licitaciones millonarias de medicamentos

La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (FENAECCD) difundió su posición sobre dos procesos de compra de medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS): la Licitación de Precio Único N.° 05-2026, con un valor de B/. 84,615,549.03, y la Licitación N.° 11-2026, por B/. 58,984,821.54.

La organización manifestó que presentó observaciones técnicas durante las reuniones de homologación, incluyendo una nota de la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, pero dichas observaciones no fueron consideradas. Recordó que los medicamentos biotecnológicos se han utilizado en Panamá desde 2006 sin regulación específica, y que la Ley 419 de 2024 —que establece normas para estos productos— aún no cuenta con reglamentación aprobada en los artículos aplicables.

Entre los riesgos mencionados, la FENAECCD señaló la ausencia de exigencias de estudios de comparabilidad e intercambiabilidad entre innovadores y biosimilares, la posible participación de productos provenientes de países con estándares regulatorios débiles y la falta de procesos que incorporen los reportes de farmacovigilancia al momento de adjudicar. Indicó también que algunos pacientes han experimentado recaídas con ciertos biosimilares.

En relación con la Licitación N.° 11-2026, la Federación solicitó incluir medicamentos que requieren intercambiabilidad según la Resolución 985 del 3 de julio de 2025, y citar los decretos que regulan la no sustitución automática en el caso de medicamentos utilizados en trasplantes y en la clozapina.

La FENAECCD reiteró que no se opone a la adquisición de biosimilares ni genéricos, siempre que cuenten con la seguridad, eficacia y calidad comprobada para garantizar la continuidad de los tratamientos.