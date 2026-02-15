Familia queda sitiada por abejas africanizadas en Chiriquí y es rescatada por bomberos

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Zona Regional Chiriquí, respondió con rapidez a un llamado de emergencia en la Urbanización Villa María, San Pablo Nuevo, donde una familia se encontraba en riesgo por la presencia de abejas africanizadas.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron a una mujer y dos menores atrapados dentro de la vivienda, mientras que un adulto y una mascota habían sido picados al intentar enfrentar al enjambre. De inmediato, el personal realizó el desalojo seguro de la residencia, protegiendo a todos los miembros de la familia y controlando el enjambre para evitar mayores incidentes.

La Cabo 1ro Kharoline Castillo y su equipo, a bordo del carro 306, demostraron profesionalismo, compromiso y rapidez, garantizando la seguridad de los residentes y minimizando riesgos.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos recuerda que no se debe manipular enjambres de abejas. Mantenga distancia de las colmenas, supervise a niños y mascotas, y reporte de inmediato cualquier presencia de abejas a las autoridades. La prevención y la acción rápida son esenciales para proteger vidas.