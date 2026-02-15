Familia queda sitiada por abejas africanizadas en Chiriquí y es rescatada por bomberos

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Zona Regional Chiriquí, respondió con rapidez a un llamado de emergencia en la Urbanización Villa María, San Pablo Nuevo, donde una familia se encontraba en riesgo por la presencia de abejas africanizadas.Al llegar al lugar, los bomberos encontraron a una mujer y dos menores atrapados dentro de la vivienda, mientras que un adulto y una mascota habían sido picados al intentar enfrentar al enjambre. De inmediato, el personal realizó el desalojo seguro de la residencia, protegiendo a todos los miembros de la familia y controlando el enjambre para evitar mayores incidentes.La Cabo 1ro Kharoline Castillo y su equipo, a bordo del carro 306, demostraron profesionalismo, compromiso y rapidez, garantizando la seguridad de los residentes y minimizando riesgos.El Benemérito Cuerpo de Bomberos recuerda que no se debe manipular enjambres de abejas. Mantenga distancia de las colmenas, supervise a niños y mascotas, y reporte de inmediato cualquier presencia de abejas a las autoridades. La prevención y la acción rápida son esenciales para proteger vidas.