MiBus inicia 2026 con crecimiento y más de 11 millones de pasajeros

MiBus informó en un comunicado que comenzó el año 2026 con un desempeño sólido, movilizando durante enero a 11,584,197 pasajeros, superando los 10,466,782 usuarios registrados en el mismo periodo de 2025. La empresa destacó que este aumento refleja el fortalecimiento progresivo del servicio y la confianza de los usuarios en el transporte público de la ciudad.

Según la empresa, el incremento en la demanda estuvo acompañado por una mayor ejecución operativa, con 279,186 viajes realizados en enero de 2026, frente a los 261,420 viajes del mismo mes en 2025. “Estos resultados evidencian una mejora sostenida en la oferta del servicio y una cobertura más amplia para atender los desplazamientos diarios de los usuarios en distintos puntos del área metropolitana”, señaló la entidad.

La compañía destacó los ajustes operativos implementados, entre ellos la incorporación de la ruta 182 ZP 5 de Mayo, Vía Israel, 12 de Octubre, Metro Los Andes, la extensión de los recorridos de las rutas E436 Felipillo, ZP Metro Pedregal, ZP Metro Cerro Viento y S432 Felipillo, Corredor Sur, ZP 5 de Mayo, así como la reactivación de los recorridos oficiales de las rutas F030 Chilibre Interno – Forestal, Albrook y T033 Chilibre Interno, Autopista, Altaplaza, CSS Especializada.

Además, se realizaron ajustes estratégicos en rutas de Panamá Viejo, Pacora, Metro Nuevo Tocumen, Tocumen, Mañanitas, Belén y Parque Real para optimizar frecuencias y cobertura.

MiBus también informó que avanza en la precalificación para la “Adquisición de una solución integral de movilidad eléctrica” para el sistema de buses de la ciudad, proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con seis propuestas actualmente en evaluación.

La empresa concluyó resaltando su compromiso con la mejora continua del transporte público, la eficiencia operativa y la sostenibilidad en la movilidad de la ciudad de Panamá.