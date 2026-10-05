Falta de presupuesto limita atención de necesidades en Cerro Silvestre

Los problemas de vialidad, acceso al agua y mantenimiento de las áreas verdes figuran entre los principales retos que enfrenta el corregimiento de Cerro Silvestre, en el distrito de Arraiján, Informó la representante, Yohana Saldaña, quién aseguró que las limitaciones presupuestarias han obligado a redoblar las gestiones para atender las necesidades de una población de aproximadamente 31 mil habitantes.

Saldaña explicó que “el presupuesto asignado al corregimiento del fondo Piops es de 110 mil dólares, de los cuales 33 mil dólares están destinados al funcionamiento, mientras que el resto debe distribuirse entre las distintas necesidades de la comunidad”.

Entre las obras que se gestionan se encuentran un levantamiento técnico para la construcción de la vereda de Los Parientes, mientras que también se trabaja en el proyecto para mejorar tres paradas de transporte ubicadas en el sector de Bique.

La funcionaria señaló que “a pesar de las restricciones existentes para el uso de los fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios (PIOPS), la junta comunal también ha procurado brindar asistencia a personas en situación de vulnerabilidad”. Según Saldaña, se ha apoyado a residentes con medicamentos, gastos de sepelio, pañales para adultos mayores y andaderas, entre otras ayudas sociales.

En materia deportiva, la también jefa del Consejo Municipal indicó que desarrollan proyectos dirigidos a distintas disciplinas, con el objetivo de promover la participación de niños, jóvenes y adultos del corregimiento y generar espacios para la práctica deportiva.

Otro de los proyectos que impulsó fue la habilitación del Centro de Salud de Cerro Silvestre, donde se cuenta con servicios de farmacia y medicina general, con la finalidad de facilitar el acceso a servicios de salud para los residentes de la comunidad.

La seguridad también figura entre las prioridades. La edil informó que se coordina con el Ministerio de Seguridad Pública la instalación de una base de seguridad en el sector de La Playita de Bique, con el propósito de reforzar la presencia de las autoridades en esta zona.