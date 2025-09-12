Fallece el fiscal General Electoral Dilio Arcia Torres

Este viernes, 12 de septiembre, se conoció del fallecimiento del fiscal General Electoral, Dr. Dilio Arcia Torres, destacado jurista panameño con amplia trayectoria en los tres órganos del Estado.

De la Fiscalía General Electoral confirmaron la muerte de Arcia Torres, quien ocupó cargos como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ministro de de Gobierno y Justicia, director de la Lotería Nacional de Beneficencia y presidente del Colegio Nacional de Abogados.

Trabajó en instituciones estatales como Registro Público, Caja de Ahorros, en los ministerios de Vivienda, de la Presidencia, y de Relaciones Exteriores, Banco Hipotecario Nacional, Autoridad del Canal de Panamá y la Asamblea Nacional.