Nacionales

Fallece el Dr. Julio Alberto Vallarino, exrector de la Universidad de Panamá

Fallece el Dr. Julio Alberto Vallarino, exrector de la Universidad de Panamá
Redacción Web
03 de febrero de 2026

La Universidad de Panamá (UP) informó este martes, 5 de febrero, sobre el fallecimiento del profesor Julio Alberto Vallarino Rangel, exrector de la institución y figura destacada en el desarrollo de la educación superior del país.

El rector Eduardo Flores Castro lamentó su partida y resaltó su trayectoria como educador, así como su contribución a la docencia, la investigación y el fortalecimiento académico de la universidad.

La institución extendió sus condolencias a los familiares y allegados del exrector.

Instagram
Tags:
Universidad de Panamá
|
Exrector
|
Julio Vallarino
|
Julio Alberto Vallarino Rangel
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR