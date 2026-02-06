Falla eléctrica afecta el cuarto de urgencias del Minsa-CAPSI de Tortí

La Dirección Médica del Minsa–CAPSI de Tortí informó, a través de un comunicado, a la población de Panamá Este que los servicios y atenciones médicas en el cuarto de urgencias se han visto afectados desde la noche del jueves debido a la interrupción del fluido eléctrico.

De acuerdo con las autoridades médicas, “se realizaron los reportes correspondientes a la empresa distribuidora de electricidad ENSA; sin embargo, los trabajos de restablecimiento se han visto retrasados a causa de las constantes lluvias de los últimos días” .

“Mientras persista esta situación, únicamente se atenderán los casos de urgencias prioritarios”, indicaron en el escrito.

Solicitaron a los pacientes y usuarios que de requerir atención médica de urgencia, acudan a otra instalación de salud cercana.