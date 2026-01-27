Exvicepresidente Carrizo llega al país y es conducido a la DIJ

Este martes, 27 de enero, el exvicepresidente José Gabriel Carrizo llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, para enfrentar una acusación por presunto enriquecimiento injustificado.

Carrizo fue aprehendido por agentes policiales que lo condujeron a la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ).

Sus abogados manifestaron que se preparan para una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

En tanto, el exvicepresidente dijo que es “inocente” y que enfrentará todos los cargos. “Aquí estoy, preferí no atender la juramentación del Parlacen y venirme en el primer vuelo. Soy inocente, esto es una persecución política”, expresó Carrizo a su llegada a Panamá.

El abogado Pedro Meilán, parte del equipo de defensa del exvicepresidente de la República, explicó que “la Fiscalía tiene 48 horas, para llevarlo a la audiencia de garantías, que nosotros calculamos será mañana”.

”Ya tienen que develarnos el expediente”, añadió el abogado.