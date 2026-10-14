Exvicepresidente Carrizo continuará bajo arresto domiciliario por enriquecimiento injustificado

El exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo, continuará bajo arresto domiciliario, luego de que se mantuviera la medida cautelar durante una audiencia de revisión realizada este miércoles 14 de octubre.

La audiencia, que comenzó a las 8:30 a.m., concluyó que no han variado las circunstancias procesales que justificaron la medida.

Carrizo, de 42 años, fue aprehendido e imputado en enero de este año por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

Durante la diligencia, se recordó que fue la propia defensa del exvicepresidente la que propuso el depósito domiciliario como medida cautelar cuando fue presentado ante las autoridades judiciales.

Carrizo participó en la audiencia de manera virtual.