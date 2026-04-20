Extraditan a Panamá a sospechoso del atentado de Alas Chiricanas tras más de 30 años

El principal sospechoso del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, Ali Hage Zaki Jalil, llegó este lunes 20 de abril a Panamá extraditado desde Venezuela.

El implicado arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen y posteriormente fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Sobre su llegada, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó la relevancia del proceso. “Hoy a las 2:45 p.m. un vuelo de Copa Airlines desde Caracas llegó a Panamá con Ali Hage Zaki Jalil, el sospechoso terrorista relacionado a Hezbolá del ataque del vuelo de Alas Chiricanas, su captura y extradición se logra gracias a los gobiernos de Panamá Venezuela y Estados Unidos, y hoy representa un paso sumamente importante hacia la justicia, esperamos que el inicio del proceso legal y su eventual final ofrezca paz a las familias de las víctimas que han esperado por más de 30 años por esta justicia”, expresó en conferencia.

El atentado ocurrió el 19 de julio de 1994, cuando una aeronave que cubría la ruta entre Colón y la ciudad de Panamá explotó minutos después de despegar, dejando un saldo de 21 personas fallecidas, entre ellas ciudadanos panameños, estadounidenses e israelíes. Las investigaciones han vinculado el ataque al grupo Hezbolá.

El sospechoso fue capturado en noviembre de 2025 en Isla Margarita, Venezuela, tras una alerta internacional, y su extradición fue aprobada por el Tribunal Supremo de ese país a solicitud del gobierno panameño.